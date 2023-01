Unieke sieralg gevonden in ven op grens van Vlaams-Brabant en Limburg

Het ven in Dassenaarde waar de unieke sieralg werd gevonden. — © Natuurpunt - Roland Luts (c)

In een ven in Dassenaarde (Diest) is een sieralg teruggevonden die nog nergens anders te wereld gezien is. De vondst gebeurde in een ven dat in 2005 werd hersteld. De nieuwe alg kreeg de naam Staurastrum lutsii naar de gelukkige vinder en sieralgspecialist Roland Luts.

Luts passeert sinds juni 2020 wel eens in het ven in Molenstede - vlakbij Tessenderlo en Lummen - om te zoeken naar sieralgen. In het ven - wat voordien een zwaar bemeste maïsakker was- werd in 2009 al de verdwenen gewaande koprus (eenjarige plant) teruggevonden. Eén van de bijzondere sieralgen die Luts kon identificeren was Staurastrum sinense. Die komt maar op een beperkt aantal plekken in de wereld voor. Dit jaar werd een monster opnieuw bestudeerd en nu blijkt het om een andere soort te gaan die ‘nieuw voor de wetenschap’ is. De experts die deze nieuwe soort beschreven, hebben er ineens Rolands naam aan gegeven: Staurastrum lutsii.

Staurastrum lutsii

Eencellig

Sieralgen zijn microscopische kleine, eencellige algen die anders dan de groen- en blauwalgen, wat vertellen over de goede waterkwaliteit. De term ‘sieralgen’ verwijst naar de vormenpracht binnen deze groep van eencellige algen. Om ze te bestuderen heb je een microscoop nodig.

Sieralgen zijn goede indicatoren voor de natuurwaarde en biodiversiteitswaarde van zoete stilstaande wateren zoals laagveenplassen. De soortenrijkdom en aanwezigheid van kieskeurige sieralgsoorten zijn dan ook een aanduiding van de ecologische kwaliteit van het aquatisch ecosysteem. Dat deze sieralg gevonden is in een ven in Dassenaarde duidt op de bijzondere kwaliteit van het venwater wat voortkomt uit een goed, verdienstelijk beheer. mm