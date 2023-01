Faruk Hadzibegic moet Bosnië en Herzegovina naar EK voetbal loodsen

“Het doel is om te proberen een historisch resultaat te behalen en ons voor het eerst te kwalificeren voor een EK”, vertelde FNSBiH-voorzitter Vico Zeljkovic op een persconferentie. “We hebben vertrouwen in de bondscoach en geloven dat hij een goed plan zal vinden om in die missie te slagen.”

De 65-jarige Hadzibegic volgt de Bulgaar Ivaylo Petev op, van wie het tweejarig contract op 31 december afliep. Hadzibegic, voormalig Joegoslavisch international (1982-1992) en aanvoerder van de nationale ploeg, was van juli 2019 tot januari 2021 bondscoach van Montenegro. Tijdens zijn loopbaan heeft de in Sarajevo geboren en voormalige verdediger van Betis Sevilla en Sochaux ploegen gecoacht in Frankrijk, Spanje en Turkije. Hij coachte ook korte tijd Bosnië in 1999.

Bosnië neemt het in de EK-voorronde op tegen Portugal, IJsland, Luxemburg, Slovakije en Liechtenstein.