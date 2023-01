In je cocktail, als theetje of bij een eitje: je kerstboom opeten is een trend op Tiktok

De feestdagen zijn voorbij en dan wordt het stilaan tijd om ook die kerstboom weer op te bergen. Een plastic exemplaar kan zo weer de doos in op zolder, maar een echte boom gooi je niet zomaar even weg. En daar heeft Tiktok zo zijn eigen oplossingen voor. Smakelijk!

“O dennenboom, o dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon...” Klinkt bekend in de oren? Als we gebruikers op Tiktok mogen geloven, mag er nog een strofe bij. De naalden van je kerstboom zouden volgens hen niet alleen mooi, maar ook lekker zijn. Verschillende influencers en koks gebruiken de takken en naalden om hun menu of cocktail net dat extraatje te geven.

Zo duiken er filmpjes op van cocktails waar een takje van de spar niet het bloemstuk ernaast, maar het glas van de cocktail siert. Of waarbij de takken samen met een liter kokend water in de theepot belanden. Maar Julia Georgallis, auteur van onder meer How to eat your Christmas tree, gaat nog een stapje verder.

LEES OOK:

Als het van haar afhangt, kun je zo goed als de hele dennenboom opeten. “Het begint al bij de naalden”, zegt ze in een interview met The guardian. “Die kun je vergelijken met rozemarijn of laurier, het zijn echte smaakmakers. Je kan de naalden op dezelfde manier gebruiken als bijvoorbeeld rozemarijn.” Of gebruik het als smaakmaker bij gepekelde groenten of eieren. “Doe dan enkele takjes of naalden van de boom in je pot met groenten. Of gebruik het als infusie.” Plant je de boom succesvol in de tuin en komen er in het voorjaar knopjes op, dan kun je ook die opeten volgens Georgallis.

De auteur is niet de enige die wel eens smult van een dennenboom. Ook René Redzepi, de chef-kok van het driesterrenrestaurant Noma in Kopenhagen, zegt in The observer dat hij al twintig jaar lang werkt met dennenbomen. “Ik heb er ooit eens over gelezen in een Frans boek. We gingen naar een bos en plukten daar verse scheuten van de dennenboom. Die volwassenen naalden voegden een aardse en tegelijk citrusachtige smaak toe.”

Toch willen zowel Georgallis en Redzepi meteen fans van dennenbomen waarschuwen. “Het gaat hier alleen om biologische gekweekte en nog levende bomen, die niet bewerkt werden met pesticiden.” Zo plukt Redzepi alleen de takken van bomen die hij kent. “Ik ga naar hetzelfde bos en blijf in de buurt van de bomen die ik ken want sommige soorten kunnen giftig zijn.”

Hetzelfde geldt voor de kerstboom in je woonkamer: ondanks de lovende receptenreviews op Tiktok raden we je af om zonder voorkennis van je boom te gaan knabbelen.