Poetin stelt nieuwe raketten voor: “Met dergelijk krachtig wapen kunnen we Rusland beschermen”

De Admiraal Gorsjkov maakt deel uit van de Russische Noordelijke Vloot en zal een lange zeereis maken naar de Atlantische en Indische Oceaan om de Russische zeemacht te demonstreren. Het oorlogsschip, dat in 2018 in gebruik werd genomen, is het eerste fregat dat met de nieuwe raketten wordt uitgerust. De Zirkon heeft een bereik van meer dan vijfhonderd kilometer en wordt voornamelijk gebruikt voor anti-schipmissies. Door zijn extreem hoge snelheid - volgens Russische cijfers kan hij tot achtduizend à negenduizend kilometer per uur versnellen - is hij praktisch niet te stoppen door luchtafweer.

De openbare ceremonie dient blijkbaar ook om de aandacht af te leiden van de zwakheden van het Russische leger in de oorlog in Oekraïne. Na meer dan tien maanden sinds het begin van de vijandelijkheden, die door de Russen bestempeld worden als een ‘speciale militaire operatie’, wordt Poetin door een toenemend aantal Russen niet langer gezien als de sterke krijgsheer die hij wil zijn.

Ook het imago van het Russische leger en de wapenindustrie lijden daaronder. Poetin beloofde woensdag nog de Russische strijdkrachten verder te voorzien van geavanceerde wapens.