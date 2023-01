Belgen gingen vorig jaar 2.558 keer klikken bij de fiscus

In 2020 waren er 2.995 meldingen, in 2019 waren het er 1.958 en in 2018 telde de fiscus er 2.208. Het gaat om een telling op centraal niveau, bij de centrale diensten en de beleidscel van de overheidsdienst.

Het zijn spontane meldingen die volgens de FOD Financiën altijd gecheckt en gedubbelcheckt worden. Het gaat om een heel beperkt aantal op 7,1 miljoen aangiften in de personenbelasting, luidt het.

De FOD Financiën merkt nog op dat men niet zit te wachten op die meldingen om de fiscus zijn werk te laten doen. Er bestaat ook geen echte kliklijn, zoals dat wel het geval is bij de sociale zekerheid.