Wil je maar een stuk scoren tijdens de solden? Vier stylisten onthullen hun ultieme aankoop

Temptation. Het is de veelgehoorde intro van het welbekende realityprogramma, maar het had net zo goed de soundtrack van de solden kunnen zijn. Wanneer je favoriete merken hun kledingstukken aan 30, 50 of misschien zelfs 70% korting verpatsen, heeft zelfs de meest milieubewuste ziel moeite om met lege handen weg te lopen. Zelf verkiezen we deze soldenperiode kwaliteit over kwantiteit. Als je maar een stuk wil kopen deze soldenperiode, welk zou dat dan zijn? We luisterden bij vier modespecialisten.