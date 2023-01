Vierschansentournee: geen Grand Slam voor Noor Granerud, zege in Innsbruck voor Pool Kubacki

De Noor Egner Granerud, winnaar in Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen, heeft zijn succesreeks woensdag niet verder kunnen zetten. In het Oostenrijkse Innsbruck moest hij de zege aan de Poolse wereldbekerleider Dawid Kubacki laten.

Een slechte eerste sprong van 123 meter kostte Granerud de overwinning. Bij zijn tweede kwam de Noor tien meter verder, goed voor de beste sprong van de dag, en zo klom hij nog van de zesde naar de tweede stek op. Met 261,7 punten deed hij 3,5 punten minder goed dan Kubacki, die aan sprongen van 127 en 121,5 meter 265,2 punten overhield. De Sloveen Anze Lanisek werd met 258,8 punten voor sprongen van 127 en 121,5 meter derde.

In de vierschansentournee blijft Granerud leider. Vrijdag gaat hij de schans in het Oostenrijkse Bischofshofen af met een voorsprong van 23,3 punten op Kubacki. En dus is hij topfavoriet om ‘s werelds meest prestigieuze trofee in het schansspringen een eerste keer op zijn naam te brengen. Een Grand Slam zit er dus wel niet meer in. De Duitser Sven Hannawald (2002), de Pool Kamil Stoch (2018) en de Japanner Ryoyu Kobayashi (2019) blijven de enigen die in één seizoen alle vierschansentoernooien wisten te winnen.