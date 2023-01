Miley Cyrus brengt nieuw break-up nummer uit op verjaardag van haar ex-man

“New year, new Miley, new single”, schrijft de popster op Instagram. In het korte fragment waarmee ze haar nieuw nummer Flowers aankondigt, is de tekst “I can love me better than you can / I can love me better baby” te horen.

Maar wat haar fans vooral verbaasd is dat het nummer zal verschijnen op 13 januari. De dag waarop haar voormalige echtgenoot Hemsworth 33 jaar wordt.

De twee leerden elkaar kennen op de set van de film The last song in 2009 en hadden daarna vele jaren een knipperlichtrelatie. In 2018 trouwden ze, maar acht maanden later gingen ze opnieuw uit elkaar.

(sgg)