Gelegenheidscrosser Florian Vermeersch houdt niet alleen van kasseien: “Het zand is altijd mijn grote voorliefde geweest”

Het aantal wegrenners dat van het veld komt proeven, neemt stelselmatig toe. Deze winter is daar ook Florian Vermeersch bijgekomen. De 23-jarige Oost-Vlaming van Lotto-Dstny heeft een verleden in de cross maar koos achteraf toch voor de weg. Het nummer twee van Parijs-Roubaix 2021 wil zich vooral amuseren. Ook morgen in Koksijde.

Als junior maakte Vermeersch twee keer deel uit van de Belgische WK-selectie maar meer en meer groeide het besef dat zijn toekomst op de weg lag. En dus volgde in 2018 de definitieve overstap. Crossen deed hij nog met mondjesmaat, pas deze winter pakte hij de draad iets serieuzer op. In Koksijde zal hij vandaag voor de vierde keer aan de start van een A-cross staan. “In Mol werd ik, in mijn ogen, onterecht uit koers genomen”, zegt Vermeersch. “Heusden-Zolder was dan weer een slechte dag en dinsdag, in Herentals, verdween ik vrij snel uit koers als gevolg van materiaalpech.”

Afgelopen dinsdag in Herentals met de nieuwe CEO Stephan Heulot. — © Lotto-Dstny

Vermeersch maalt er niet om. De cross is een welgekomen tijdverdrijf tussen twee Spaanse stages in. “Ik beschouw het als een ideale trainingsprikkel”, klinkt het. “Ik sta zeker niet met de ambitie om te winnen aan de start. Het is gewoon een fijne afwisseling, zeker nu met dat slechte weer hier in België. Ik had met mijn trainer besproken hoe we de periode tussen de twee stages zouden invullen. Enkele crossen leek ons ideaal.”

‘Bloedsmaakske’

Het is niet enkel de fysieke maar ook de mentale prikkel die telt, vindt Vermeersch. “We zijn toch allemaal competitiebeesten en willen in de winter ook wel eens dat bloedsmaakske proeven. De ene kiest voor strandraces, de ander kiest voor de cross. De ‘Grote Drie’ - Van Aert, Van der Poel en Pidcock - stellen een beetje een voorbeeld en dat wil ik ook wel eens volgen. Als ik start, dan is dat met een bepaalde ambitie. Voor mij is dat uitrijden en proberen het uur vol te maken. Ik heb ook niet specifiek naar deze periode toegewerkt. In december heb ik al een grote trainingsvolume verwerkt, straks volgt een tweede blok. Nu was het even rustiger, vandaag die crossen.”

De kasseispecialist geniet ervan. Geen omkadering van Lotto-Dstny, gewoon back to basics. “Ik vind het leuk om weer met de familie op stap te zijn. Vader, moeder, mijn zus… ’t Is weer zoals vroeger bij de jeugd, pure nostalgie. De ploeg zorgt voor geschikt materiaal, voor het overige trek ik mijn plan. Ik heb altijd graag gecrosst en ik vind het nog altijd plezant om op een paar wedstrijden terug te kunnen keren.”

Grote voorliefde

Zoals donderdag in Koksijde. “Het zand is altijd mijn grote voorliefde geweest”, aldus Vermeersch. “Als eerstejaars-junior eindigde ik er ooit zevende in de wereldbeker. Koksijde heeft een speciaal plekje bij mij. Maar ik heb de voorbije wedstrijden gemerkt dat ik qua techniek heel wat achterstand heb opgelopen.”

Vermeersch rijdt zaterdag nog Gullegem. “En maandag vertrek ik op stage naar Spanje”, vult hij aan. “Ik zal ongeveer tot eind februari in Spanje verblijven. Eerst met de ploeg, daarna nog apart met een paar ploegmaten. Terugkeren doe ik pas voor het openingsweekend. Mijn winter is tot nu toe super verlopen. Ik heb al een maand in Spanje doorgebracht en kon er de trainingen doen die ik wilde doen. Ik sta waar ik moet staan.”