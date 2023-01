HelloFresh trekt zich na een jaar alweer terug uit Japan

“De eerste maanden in Japan hebben aangetoond dat er momenteel geen marktomgeving is die een aanvullende groeifinanciering zou rechtvaardigen”, meldt een woordvoerster van het bedrijf.

Volgens analisten zou het jaren duren voordat HelloFresh winstgevend zou kunnen worden in het land.

Japan was het eerste Aziatische land waarin HelloFresh actief werd. Het werd gezien als een test voor een verdere uitbreiding in de regio. “We willen meer leren over de Aziatische markten en over de manier waarop onze producten daar worden onthaald”, had CEO Dominik Richter begin maart 2022 nog verklaard.

HelloFresh zegt zich nu te willen richten op zijn andere markten. Het bedrijf is momenteel actief in een groot deel van Europa en in de VS, Canada en Australië.