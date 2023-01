Transportsector ziet hoogste aantal faillissementen in tien jaar

In 2022 legden 233 bedrijven in de transportsector de boeken neer. Vooral koeriers en kleine spelers in de sector konden het hoofd niet boven water houden. Als voornaamste oorzaken wijst het ITLB naar het wegvallen van de steunmaatregelen tijdens de pandemie en de hoge energieprijzen.

Flows analyseert dat vooral de Brusselse en Antwerpse regio oververtegenwoordigd zijn in de faillissementscijfers. Wat 2023 brengt, met tal van indexeringen, zal nog moeten blijken. Verwacht wordt dat de sector de prijsstijgingen van loon en brandstof wel doorrekent naar de klanten.