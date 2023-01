Amerikakenner over de blamage voor de Republikeinen na drie vernederende stemrondes

In de VS zijn de Republikeinen het niet eens geraakt over wie de nieuwe voorzitter van het parlement moet worden. Ze hebben er een meerderheid en Kevin McCarthy werd naar voor geschoven als kandidaat. Maar zelfs na een derde stemronde kreeg hij niet genoeg stemmen van z’n eigen partijgenoten, wegens rebellie binnen de partij. “Zij oogsten nu wat ze gezaaid hebben”, zegt Amerikakenner David Criekemans (UAntwerpen).