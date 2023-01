Wie is Michael Smith, wereldkampioen darts? Ooit een driftkikker die tijdens de WK-finale zijn hand brak en geen geld had voor een toilet

Ooit wist Michael Smith (32) van geen hout pijlen te maken en leek hij op weg om schrijnwerker te worden. Met de 35 euro die hij per week verdiende, kon hij zich niet eens een woning met een toilet veroorloven. Maar intussen is hij een van de best verdienende darters ter wereld en heeft hij miljoenen op zijn bankrekening. Terwijl zijn Nederlandse medefinalist Michael van Gerwen een villa en een Bentley kocht, realiseerde de goed boerende Smith zíjn grote droom: een boerderij kopen.