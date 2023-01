Hasselt

De griepepidemie is officieel in het land. “De cijfers gaan de komende weken nog ferm stijgen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. UZ Leuven moet nu al niet-dringende zorg terugschroeven. Ook in de Limburgse ziekenhuizen is het erg druk, maar van uitgestelde zorg is voorlopig geen sprake.