Vietnamese jongen die in 35 meter diepe buis viel, is doodverklaard

Enkele dagen nadat een tienjarige jongen in een 35 meter diepe betonnen buis in Vietnam was gevallen, hebben de autoriteiten hem doodverklaard. “De jongen stierf na vergeefse reddingspogingen”, zo vertelde Doan Tan Buu, plaatsvervangend hoofd van de regering van de Zuid-Vietnamese provincie Dong Thap, woensdagavond aan verslaggever. Hij voegde eraan toe dat ze nu proberen zijn lichaam zo snel mogelijk te bergen.

Een team van artsen, forensische experts en lokale autoriteiten zijn tot de conclusie gekomen dat de jongen door verschillende factoren is overleden. Het gaat om de plaats van het ongeval, de diepte van de buis, de tijd die nodig is om het lichaam te bergen en eventuele verwondingen die hij heeft opgelopen.

Woensdagochtend nog gingen de pogingen door. Een camera die eerder in de buis was neergelaten, had geen teken van leven aangetoond.

De jongen was zaterdag in de pijp gevallen op het terrein van een bouwplaats waar een brug wordt gebouwd. De pijp is slechts 25 centimeter in diameter. Volgens lokale media had de jongen aanvankelijk om hulp geroepen na zijn val. De hulpdiensten hebben herhaaldelijk zuurstof in de diepte gepompt.