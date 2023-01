Trump roept Republikeinen op om te stemmen voor McCarthy als ‘speaker of the house’

“Het is nu tijd voor onze grote Republikeinse verkozenen in het Huis om op Kevin te stemmen”, schreef Trump op zijn sociale netwerk Truth Social. Het betreft een zeldzame publieke steunbetuiging. Ondanks een kleine Republikeinse meerderheid slaagde McCarthy er dinsdag niet in tot spreker te worden verkozen, omdat verschillende extreemrechtse Trump-aanhangers zijn kandidatuur als te centristisch bestempelden. De stemming zal woensdag om 12 uur (18 uur Belgische tijd) worden hervat.