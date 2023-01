Windmolen in Nederland knakt in twee en stort neer in weiland

De brokstukken liggen verspreid over enkele honderden meters. De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. De windmolens zijn volgens de woordvoerder “van een wat ouder type.” Het energiebedrijf onderzoekt hoe het komt dat de windmolen geknakt is. “Uit de laatste inspecties waren er geen zaken die duidden op acuut gevaar”, aldus de woordvoerder. De turbines in het windmolenpark in Zeewolde zijn in 1989 neergezet. De wat oudere turbines zijn te herkennen doordat ze maar twee wieken hebben in plaats van drie. Het energiebedrijf gaat de brokstukken verwijderen, het is nog onduidelijk hoelang dat zal duren.

Het bedrijf had dinsdagavond omstreeks 23.00 uur een storingsmelding van de windmolen binnengekregen. Maar wat die melding was, weet het bedrijf niet. Volgens een woordvoerder kan dat bijvoorbeeld over een kapotte zekering gaan of een onderdeel dat vervangen moet worden”, vertelt die aan Omroep Flevoland. Bij zo’n storing zet de windmolen zichzelf stil en stuurt het bedrijf een monteur. “Maar voordat we dat konden doen kregen we al een belletje van een boer dat de windmolen op zijn weiland lag.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen