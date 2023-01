Controle van kippenren door dierenwelzijn loopt uit de hand: Maaseiks koppel valt inspecteurs aan

De rechter oordeelde dat het Maaseikse koppel zich schuldig had gemaakt aan weerspannigheid en aan het toebrengen van slagen en verwondingen aan inspecteurs.

Op 28 juli van dit jaar brachten enkele medewerkers van dierenwelzijn samen met vier inspecteurs van de politiezone Maasland een bezoek bij het Maaseikse koppel in verband met een controle over de leefsituatie van hun dieren. Tijdens het nazicht van de kippenren door de inspecteurs, liep het echter fout. De 56-jarige man probeerde in de richting van het kippenhok te lopen, maar werd door twee agenten vastgehouden aan de armen. De man verzette zich hevig, trok zich weg en gaf een van de agenten een duw.

De 55-jarige echtgenote van de man stormde vervolgens op haar beurt op de inspecteurs af en viel hen aan. Ze gaf de twee inspecteurs rake klappen op het achterhoofd. Een van de andere agenten kon de vrouw uiteindelijk tegen de grond werken. Vervolgens werd ook de man overmeesterd. Tijdens zijn arrestatie probeerde de man zich opnieuw los te wringen, spande hij zich op en weigerde hij zijn handen te laten boeien.

Werkstraf

De rechter oordeelde dat het Maaseikse koppel zich schuldig had gemaakt aan weerspannigheid en aan het toebrengen van slagen en verwondingen aan inspecteurs. De vrouw werd veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. “Zo kan zijn kosteloos iets terugdoen voor de maatschappij die zij schade heeft toegebracht”, aldus de rechter in het vonnis. Als ze de werkstraf niet uitvoert, gaat ze voor zes maanden naar de gevangenis. Omdat de gezondheidstoestand van haar man een werkstraf niet toelaat, krijgt hij een celstraf van drie maanden met uitstel.