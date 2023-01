Waar in Limburg eet je de lekkerste vegan burger? “Deze overtuigt zelfs de grootste vleeseter”

Dit is onze jury

Tekla Vancleynenbreugel (29) en chef-kok Yolan Bamps (32) zijn de uitbaters van het razend populaire restaurant Lento, met een vestiging in Hasselt en Antwerpen. Het echtpaar werd al drie jaar op rij bekroond met een Belgian Vegan Award voor Best Diner en bracht een eigen kookboek uit in 2021. Met hun culinaire en moderne hoogstandjes willen ze vegan sexy en onweerstaanbaar maken.

Lento, Zuivelmarkt 34 in Hasselt en Oude Koornmarkt 44A in Antwerpen. Info: www.restaurantlento.be

© Boumediene Belbachir

1. Ellis Gourmet Burger in Hasselt

Tekla en Yolan: “In de bekende burgerketen Ellis werken ze met Beyond, een gekend merk van vegan vleesvervangers dat ook in de supermarkt verkrijgbaar is. De smaak en de textuur van het Beyond-‘vlees’ zullen zelfs voor echte vleeseters moeilijk te onderscheiden zijn van een rundsburger. We krijgen een mooi bordje: de burger ligt tussen een lekker broodje met verse, frisse groentjes. Het ‘vlees’ mocht misschien iets warmer zijn, want halverwege de maaltijd was het al afgekoeld. De prijs is een beetje aan de hoge kant, zeker als je bedenkt dat je deze burger perfect thuis kan namaken.”

Prijs: 19,5 euro

Score : 7/10

Botermarkt 28 in Hasselt en Zetellaan 100 in Maasmechelen. Open: elke dag van 11.30 tot 21 uur. Info: www.ellis.be

© RR

2. Botanique in Hasselt

Tekla en Yolan: “Het Hasseltse Botanique is pionier in Limburg op het vlak van vegan: er staan al enkele jaren standaard een viertal vegan burgers op de kaart. Het ‘vlees’ van de burger die wij bestellen, is in dit geval geen namaakvlees, maar een vers gemaakte burger op basis van champignons en walnoten, met shiitake bacon, frisse groentjes en een ahorn-mosterdsausje. De burger is erg lekker en geeft een voldaan, maar toch gezond gevoel. Het enige nadeel is misschien dat het ‘vleesje’ niet echt een burgertextuur heeft en een beetje uit elkaar valt. We weten dat het erg moeilijk is om zonder ei die vaste textuur te krijgen, dus we kunnen het de kok makkelijk vergeven.”

Prijs: 18,5 euro

Score : 8/10

Zuivelmarkt 11 in Hasselt. Open: ma, di en do 17-22.30 uur, vrij en za 12-15 uur en 17-23 uur, zo 11-19.30 uur. Info: www.botaniquehasselt.be

© RR

3. Urban Bar en Kitchen in Hoeselt

Tekla en Yolan: “Online lezen we dat ze in deze zaak ook een vegan burger serveren, maar op de kaart in het restaurant vinden we die helaas niet terug. Volgens de vriendelijke ober verandert het menu regelmatig en moet de website nog geüpdatet worden. Ze serveren momenteel wel een veggieburger die ze voor ons willen aanpassen. We willen er graag frietjes bij, maar lezen dat alles in rundervet wordt gebakken. De ober komt even later melden dat ze hun burgers normaal ook in rundervet bakken, maar dat ze die van ons dan speciaal in een aparte pan zullen bereiden met olijfolie. Een veggieburger in dierlijk vet? De bedoelingen zijn misschien goed, maar als overtuigde vegans is ons vertrouwen een beetje weg. De ‘burger’ is op basis van rode biet, best lekker en goed van structuur. Rode biet is echter vrij zoet van nature en ook de andere ingrediënten - tomatenrelish, gegrilde paprika, rode ui en guacamole - waren overwegend zoet. Het geheel was dus niet echt mooi in balans en miste een zoute toets. De vleesgerechten zullen hier ongetwijfeld lekker zijn, maar voor ons was deze zaak een tegenvaller. 17 euro voor een burger zonder side dish vinden we ook niet goedkoop.”

Prijs: 17 euro

Score : 5/10

Dorpsstraat 20 in Hoeselt. Open: wo t.e.m. zo 17-22 uur. Info: www.urbanbarandkitchen.be

© RR

4. Wasbar in Hasselt

Tekla en Yolan: “In Wasbar kan je een bagel burger ‘Viva Las Vegan’ eten, met aardappelwafeltjes als originele side dish. Tussen het broodje met sesamzaadjes zitten falafelballetjes, hummus en tzatziki. Het geheel doet ons niet aan een hamburger denken, omdat er balletjes tussen zitten. De smaak is niet echt uitgesproken, dus we kruiden het gerecht zelf goed bij met peper en zout en dan is het best lekker. Toegegeven: qua originaliteit verwachten wij ons als rasechte vegans in een dergelijke hippe zaak aan een tikkeltje meer. De meeste vegans zijn hummus en falafel wel beu gegeten. Voor wie zin heeft in een simpele basic lunch, is de prijs-kwaliteit oké, maar een hoogvlieger vinden wij deze burger niet.”

Prijs: 14,95 euro

Score : 6/10

Grote Markt 14 in Hasselt. Open: elke dag van 9-21 uur. Info: www.wasbar.be

© RR

5. Lola’s in Genk

Tekla en Yolan: “Onze verwachtingen zijn hoog, want de vegan burger van Lola’s won afgelopen jaar de Best Burger Benelux Competition in de categorie veggie-based. Er wordt een erg unieke, Mexicaans geïnspireerde burger met nacho’s als side dish opgediend. En ja hoor, hij is heerlijk! Het ‘vleesje’ doet ons een beetje aan een kippenburger denken, afgewerkt met een pittige (maar niet pikante) chili, verse guacamole en vegan cheddar. Het broodje is heel lekker, maar ook vrij mals, wat er wel voor zorgt dat het geheel na een tijdje een beetje zompig wordt. Je moet de burger dus ook echt wel met mes en vork eten. De salade die je erbij krijgt, is ook heel rijkelijk en vers, de nacho’s als bijgerecht passen perfect in het plaatje (al verkiezen wij stiekem wel frietjes bij een burger). Deze originele burger met verrassende smaakcombinaties zal zelfs de grootste vleeseter overtuigen.”

Prijs: 20 euro

Score : 9/10

Winterslagstraat 20a in Genk. Open: ma t.e.m. za 9-15 uur, zo 9-12.30 uur. Info: www.facebook.com/lolassaladbar

© RR

6. Retro Velinx in Tongeren

Tekla en Yolan: “Op de kaart vinden we aantal hamburgers terug, met onderaan de vermelding dat alle rundsburgers vervangen kunnen worden door de welbekende Beyond Burger. We zijn benieuwd hoe ze hier in Tongeren aan de slag gaan met dit ‘vleesje’ en bestellen een klassieke burger met frietjes en koolsla. Tussen het traditionele hamburgerbroodje zit de burger, ijsbergsla, ketchup, mosterd, sla, augurk en ui. Heel basic dus, maar daarom niet minder lekker. De mosterd en augurk zorgen voor een goede balans en alle groenten zijn fris en vers. Zelf zijn we niet zo fan van rauwe ui, omdat die smaak lang blijft hangen. Omdat we denken dat de koolsla op ons bord gemengd is met gewone mayonaise - ze hadden immers geen veganaise - laten we die liggen. Je krijgt hier hoe dan ook waar voor je geld: het gerecht kost 15 euro.”

Prijs: 15 euro

Score : 7/10

Dijk 111/bus 3 in Tongeren. Open: di, wo, do, vrij, zo 11 uur-middernacht, za 14 uur-middernacht. Info: www.retrovelinx.be

© RR

7. Maison Mathis in Hasselt

Tekla en Yolan: “Het leuke aan deze burger is dat er gekozen wordt voor veel warme, gegrilde groentjes, in plaats van voor de klassieke sla en tomaat. Het geheel is mooi gepresenteerd en lekker, maar we missen een beetje pit en extra kruiding. Dankzij de warme groenten hebben we wel een voldaan gevoel en krijgt het gerecht een extra twist. Hummus is dan misschien weer een net iets veiligere keuze in de vegan keuken. De prijs is wel een beetje aan de hoge kant voor een burger, maar we vinden het superleuk dat er ook in gewone bistro’s steeds meer plantaardige opties te verkrijgen zijn. Vegans hebben in deze zaak veel keuze.”

Prijs: 22 euro

Score: 8/10

Slachthuiskaai 7c in Hasselt. Open: elke dag 9-1 uur ’s nachts. De keuken is open tot 22 uur. Info: www.maison-mathis.be

© RR

8. Snackpoint Bolderberg in Heusden-Zolder

Tekla en Yolan: “Snackpoint Bolderberg is al jaren bekend onder Limburgse vegans dankzij hun relatief uitgebreid vegan assortiment en het feit dat ze hun frietjes in plantaardige olie bakken. Wij kiezen voor de Texasburger, met een klein frietje en veganaise. De bun is stevig en krokant, een beetje pistoletachtig, maar mocht misschien iets warmer. Daartussen vinden we een heel lekkere vegan schijf met een goede vleesachtige textuur. Het sausje is een pittige tomaten-relish en verder zit er nog wat salade en tomaat tussen. Vrij simpel dus, maar van een frituur verwachten we geen haute cuisine. Dat er voor iets origineel wordt gekozen in plaats van voor de standaard Beyond Burger kunnen we ook appreciëren. De prijs-kwaliteit is top.”

Prijs: 10,10 euro (met frietjes)

Score : 8/10

Sint-Jobstraat 69 in Heusden-Zolder. Open: vrij t.e.m. zo en di en wo. Info: www.facebook.com

© RR

9. Frituur Lutselus in Diepenbeek

Tekla en Yolan: “Deze frituur in Diepenbeek biedt een aantal vegan snacks aan en organiseert zelfs regelmatig volledig veganistische dagen. Wij gaan voor de burger met huisbereide vegan boulet en moeten we al watertanden van het uitzicht. Als vegans krijgen we vaak ‘gezonde’ opties aangereikt, terwijl wij ook wel eens zin hebben in fastfood. We zijn dus blij met het klassieke Bicky-broodje, de gesmolten vegan cheddar, vele verse groentjes (sla, tomaat, komkommer, wortel, ui en augurk) en de vers bereide vegan boulet. En wauw, dit moet ongeveer de beste vegan vleesvervanger zijn die we ooit gegeten hebben. Vaak zijn vleesvervangers erg intens van smaak door de vele smaakversterkers, maar deze is echt overheerlijk. De uitbater heeft duidelijk veel tijd gestoken in de perfecte balans van smaken en texturen en dat voor slechts 6 euro. Deze burger zal dus alle vegans, maar ook vleeseters die op zoek zijn naar een heerlijke snack, meteen overtuigen.”

Prijs: 6 euro (zonder frietjes)

Score : 10/10

Lutselusstraat 138 in Diepenbeek. Open: di t.e.m. zo. Info: www.frituurlutselus.be

© RR

10. Vangroenten in Hasselt

Tekla en Yolan: “Gastvrouwen Kaat en Lien schotelen ons een volwaardig, classy en kleurrijk gerecht met krielaardappeltjes voor. De burger zelf is gemaakt op basis van zoete aardappel met een krokant korstje. Een groenteburger dus en geen ‘vleessmaak’, maar de smaken zitten perfect, zijn mooi in balans en er zit veel structuur en textuur in de ‘burger’. De bun is een heerlijk krokante brioche (normaal met ei gemaakt, maar deze is met appelmoes) en bovendien ook lekker warm. Tussen het broodje en op de rest van het bord zitten overheerlijke groentjes: gepekelde rode ui en rodekool, gefrituurde boerenkool, pastinaak, frisse salade en belachelijk lekkere look-veganaise. Voor ons is dit de meest culinaire vegan burger.”

Prijs: 21 euro

Score: 10/10

Runkstersteenweg 39 in Hasselt. Open: wo t.e.m. za 12-14 uur en 17-22 uur. Info: www.vangroenten.be

© Boumediene Belbachir