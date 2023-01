Man gaat door het lint tijdens arrestatie, probeert zichzelf te versmachten en verwondt agenten

“De feiten getuigen van een gebrek aan respect voor het openbaar gezag”, zo oordeelde de rechter in het vonnis. — © Tom Palmaers

Genk

De Tongerse rechter veroordeelde een 31-jarige Turkse man, zonder woonplaats in België, tot een celstraf van 6 maanden omdat hij volledig door het lint ging in het politiekantoor in Genk.