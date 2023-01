Sterren als Dua Lipa, Hailey Bieber en Emily Ratajkowski bewijzen: de string is helemaal terug

Na een periode van hooggetailleerde slips laten de sterren opnieuw hun billen zien. De string is helemaal terug van weggeweest. Grote namen als zangeres Dua Lipa, Hailey Bieber en topmodel Emily Ratajkowski lieten zich onlangs fotograferen in een duidelijk zichtbare string. En dat zou niet mogelijk geweest zijn, mocht een Oostenrijkse ontwerper het niemendalletje niet aan het grote publiek geïntroduceerd hebben in de jaren zeventig. Waar komt de string precies vandaan? En wat is het verschil met pakweg een brazilian, tanga of boxershort?