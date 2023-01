Buurtsupermarkten niet opgezet met promoactie Lidl

Wie een fles wijn koopt bij Lidl krijgt er twee flessen gratis bij, leert de Lidl-folder. “Dergelijke acties leiden tot een race naar de bodem. Terwijl onze sector net de marges nodig heeft om de supermarkten aan te passen aan de energietransitie. Heel ongelukkig op het slechtst denkbare moment”, zegt Luc Ardies, gedelegeerd bestuurder van Buurtsuper.be, de spreekbuis van de zelfstandige supermarkten.

De organisatie is van plan de Economische Inspectie om een onderzoek te vragen. “Van zodra we merken dat er sprake is van koppelverkoop, vragen we altijd een onderzoek”. De zelfstandigenorganisatie deed dat onder meer al na reclameacties van Albert Heijn.