Goede voornemens werken niet

Limburg

Meer sporten, gezonder leven, meer tijd voor familie en vrienden. Het is begin januari, en daar zijn de goede voornemens weer. Uit onderzoek blijkt echter dat de meeste goede voornemens 12 januari al in de prullenbak belanden. En dat is niet zo gek. Want volgens psycholoog van Huis Up in Bilzen, Uschi Poesmans, zijn onze goede voornemens te vaag of te onrealistisch. Beter is om haalbare doelen te stellen.