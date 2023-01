SEKS VERANDERT ALLES. Aan deze voorwaarde moet je relatie voldoen om ze te kunnen redden na ontrouw

Heeft een relatie nog een toekomst na bedrog? “Soms”, zegt relatietherapeute Rika Ponnet. “Maar er moet wel aan één belangrijke voorwaarde voldaan worden.” In een van de afleveringen van onze podcast ‘Seks verandert alles’ vertelt ze dewelke dat is.

Elisa ontdekt dat haar lief vreemdgaat, terwijl hij zegt dat hij op zijn werk zit. Dat is het verhaal in ‘De Tracing App’, een aflevering van onze podcast ‘Seks verandert alles’. Hoewel die situatie heel specifiek is, gaat de aflevering over iets waar véél mensen mee worden geconfronteerd. Twee op de vijf koppels krijgen namelijk te maken met ontrouw. En telkens weer werpt de vraag zich op: als het vertrouwen zo zwaar geschonden is in je relatie, kan je dan nog verder? Rika Ponnet gaat op die vraag in.

“Ik gebruik zelden het woord ‘moeten’ maar in zo’n verhaal moet je echt met twee geëngageerd zijn om de relatie te willen verderzetten”, zegt de relatietherapeute. “Is dat niet zo, dan kan je nooit de basis herstellen om op verder te bouwen. Dan zie je dat mensen verzanden in het wantrouwen, vaststeken in verwijten en boosheid, en dan blijft de ontrouw een olifant in je woonkamer die niet meer weggaat en die uiteindelijk toch tot een breuk zal leiden.”

Ondanks de wonde die leugens en bedrog slaan in een relatie, zijn er voldoende koppels die eruit geraken, maar dat kost tijd en moeite. “Dat is hard werken, hoe je het ook draait of keert. Dan gaat het om open en eerlijk communiceren en durven te kijken naar de moeilijke, pijnlijke, lastige zaken”, zegt Ponnet. Dat gesprek aangaan, is wel een must om de relatie weer waardevol te maken. “Er zijn ook mensen die het bedrog verdringen. Die weten dat hun partner hen bedriegt, maar stilzwijgend verdergaan. Het niet-weten brengt een vorm van veiligheid met zich mee die ze verkiezen boven de waarheid. Maar dat is leven in een leugen, en eindigt vaak in een zeer eenzaam bestaan.”

