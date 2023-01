Met dit stappenplan voorkom je miskopen tijdens de solden en koop je alleen wat je echt nodig hebt

De solden zijn deze week van start gegaan. Vroeger betekende dat misschien chaos, twijfel en een geplunderde bankrekening. Tegenwoordig kiezen we bewust voor een duurzamere aanpak. Eentje waarbij we niet met een resem zakken thuiskomen, niet goed wetende waar we al dat geld aan uitgegeven hebben. Eentje waarbij we (bijna) alles wat we kopen ook effectief aantrekken. Hoe doe je dat? Een modepsychologe legt het uit.

Volgens Shakaila Forbes-Bell zit het geheim om miskopen te voorkomen in het begrijpen van kleding op een eerder psychologisch niveau. “Wanneer we kledingstukken en andere spullen opstapelen, doen we dat vaak zonder nadenken. We weten niet wat we mooi vinden en baseren ons louter op sociale media, magazines en de mening van designers”, vertelt ze in haar boek Big dress energy. Om een beter beeld van je smaak én van wat je nodig hebt te krijgen, kwam Forbes-Bell met een tweedelig stappenplan dat we tijdens de soldenperiode allemaal kunnen toepassen op onze eigen kledingcollectie.

1. Doe aan ‘garderobe-etnografie’

Kijk naar je kledingkast en maak een (mentale) onderverdeling in categorieën. Verdeel je kleding bijvoorbeeld in loungewear, werkkleding en ‘normale’ kleding en kijk hoeveel je van elke categorie hebt. Bedenk dan wat je in het dagelijks leven het meeste draagt, wat je het vaakst nodig hebt en waar je het vrolijkst van wordt. Door die vragen te beantwoorden, kan je je kledingkast opruimen én een beeld krijgen van wat je deze soldenperiode wilt shoppen.

2. Waarom shop je?

Een simpele vraag, maar het antwoord erop is veelbetekenend. Iets nieuws kopen geeft ons een dopamineboost, een kortstondig moment van euforie, en dus is het niet meer dan normaal dat velen onder ons er een beetje verslaafd aan zijn. Maar een langdurige weg naar geluk is het niet en een geldige reden om je bankrekening te plunderen evenmin. Om impulsaankopen te vermijden, werk je best in vier stappen.

- Zie je jezelf het stuk nog dragen over vijf jaar?

- Kan je het op minstens drie manieren met andere stukken uit je kledingkast combineren?

- Heb je het echt nodig?

- Ben je na een nachtje slapen nog even enthousiast?

Is het antwoord ‘ja’, sla dan gerust je slag. Het is ook handig om voor jezelf te bepalen of je op zoek bent naar een item dat goed past met de rest van je kledingkast, of naar iets dat er net uitspringt en wat extra pit geeft aan je andere kledingstukken. Beide redenen zijn even goed, maar zorgen ervoor dat je tijdens het shoppen een andere aanpak nodig hebt.