Vandalen vernielen wandelbord aan Kapel van de Weerstand in Rotem

Wandelaars ontdekten deze week de vernielingen. Het infobord maakt deel uit van een cluster van vier wandelborden aan de parking van de Kapel van de Weerstand in de Brugstraat in Rotem. “Dit zijn geen vandalenstreken meer, maar bewust vernielingen”, reageren twee wandelaars. “Het harde plastic zo uit zijn kader slaan dat het volledige bord in kleine stukjes op de grond valt, is niet meer normaal. Daarvoor moet je met een zwaar voorwerp meermaals flink tekeergaan. De kapotte delen van het bord liggen zelfs her en der in de omgeving.”

Het vier borden aan de parkeerplaats horen toe aan natuurverenigingen en het Regionaal Landschap die op het bord wandelwegen hadden aangegeven. Vanaf de parking kan je wandelwegen volgen door bossen en door het natuurgebied Bergerven door Rotem en Neeroeteren. Van de daders ontbreekt elk spoor. (mmd)

© Mark Dreesen