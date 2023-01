Veroordeling van minister Georges Gilkinet (Ecolo) in Kazachgate bevestigd in Cassatie

Gilkinet werd begin 2021 door het Luikse hof van beroep veroordeeld tot een morele schadevergoeding van 1 euro aan Chodiev. De minister zat destijds voor Ecolo in de parlementaire onderzoekscommissie naar Kazachgate, een dossier waarin ook de naam van Chodiev werd genoemd. Hij werd veroordeeld voor enkele beschuldigende uitspraken over de Belgisch-Oezbeekse miljardair in de pers.

De politicus reageerde verbaasd. In eerste aanleg had hij de zaak namelijk gewonnen: de rechter in Namen volgde de redenering dat de uitspraken van Gilkinet onder de parlementaire onschendbaarheid vielen.

De huidige Ecolo-vicepremier trok naar het Hof van Cassatie, maar ving daar bot. In het arrest, dat dateert van 24 november, stelt het Hof dat parlementsleden beschermd zijn bij uitspraken die ze doen in de uitoefening van hun functie, maar dat die bescherming zich niet uitstrekt tot uitspraken in de media. Bovendien is het niet omdat Gilkinet een parlementslid van de oppositie was en dus minder middelen ter beschikking had dan een collega van de meerderheid om het beleid te beïnvloeden, dat hij “misbruik mocht maken van zijn vrijheid van meningsuiting om publiek zware en precieze beschuldigingen met strafbaar karakter te uiten ten aanzien van een burger, wat zijn reputatie ook moge zijn”, zegt het Hof.

Volgens Pascal Vanderveeren, de advocaat van Chodiev, zet de uitspraak “de zaken recht”, toont ze aan “dat het Belgische gerecht onafhankelijk en soeverein blijft” en dat “het respect voor de rechtsstaat voor alle burgers geldt, ook voor politici in leidinggevende functies”.

Verschillende grondwetspecialisten stelden zich eerder al vragen bij de veroordeling van Gilkinet door het hof van beroep. Volgens onder meer professoren Marc Verdussen (UCL) en Marc Uyttendaele (ULB) waren de uitspraken van de Ecolo-politicus wel degelijk gedekt door het artikel 58 van de grondwet, dat de parlementaire onschendbaarheid waarborgt. Uyttendaele sprak zelfs van “democratische achteruitgang” en een “verouderde en gevaarlijke benadering van de parlementaire onschendbaarheid”.

De woordvoerster van Gilkinet laat weten dat de minister “akte neemt” van het arrest.