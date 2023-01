Luminus vindt fout voor torenhoge voorschotfactuur Cathy (53): “Technisch probleem dat we gaan rechtzetten”

Nico De Bie, woordvoerder bij Luminus, liet de zaak onderzoeken. “Alles valt te herleiden tot een technisch probleem”, zegt hij. “We hadden enige tijd geleden het bericht ontvangen van de distributienetbeheerder dat er een slimme meter was geïnstalleerd bij mevrouw. We verwerkten deze info en in onze systemen kreeg mevrouw daardoor startwaarde 0 voor haar nieuwe meter.”

“Nadien kregen we een correctie van de distributienetbeheerder dat er toch geen slimme meter was geïnstalleerd. Deze correctie werd, om een ons onbekende reden, niet verwerkt. Daardoor ging onze voorschotberekener op myluminus.be uit van een hoog meerverbruik wanneer mevrouw haar huidige meterstand ingaf - omdat we dus uitgingen van een 0 startwaarde van de nieuwe meter - wat leidde tot het hoge voorgestelde voorschotbedrag. De klant is op de hoogte gebracht”, zegt De Bie.

“Ontelbare keren gebeld”

Cathy Bulens bevestigt dat ze dinsdagnamiddag op de hoogte werd gebracht. “Ik ben dit dus al bijna een jaar aan het zeggen. Ontelbare keren heb ik gebeld naar de klantendienst om te melden dat ik géén digitale meter maar nog een analoge meter heb. Psychisch heeft dit enorm gewogen op mij. Het meerendeel van de medewerkers op de klantendienst is vriendelijk, maar er zaten er ook anderen tussen.

Ik moet wel zeggen dat het meisje dat me op vrijdag vlak voor oudejaarsavond te woord stond omdat ik op deze manier het nieuwjaarsweekend niet wenste in te gaan, heel vriendelijk was. Zij heeft zelfs speciaal overgewerkt voor mij. Maar ook haar pogingen om mijn oproepen op ‘hoogdringend’ of ‘hoge prioriteit’ te zetten, haalden weinig uit.”

Voorlopig krijgt Cathy nog altijd het voorschotbedrag van 4.201 euro voorgesteld. “Maar ik heb Luminus nu gevraagd om het tegen vrijdag op te lossen, en er werd bevestigend gereageerd. Men heeft me gisteren zelf nu afgaande op mijn werkelijk verbruik gezegd dat ik juist een heel zuinige klant ben, wat echt wel klopt. Ik brand amper licht en gebruik vooral mijn microgolfoven om te koken. Dinsdag heb ik mijn soep weer op de kachel opgewarmd in de kleine woonkamer. Eigenlijk de enige ruimte die ik verwarm. Precies daarom voelde dit alles zo onrechtvaardig.”