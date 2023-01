Barreda Bort wint in Dakarrally vierde etappe bij de motoren, Sanders blijft leider

Joan Barreda Bort (Honda) heeft de vierde etappe in de Dakar voor motorrijders gewonnen. De 39-jarige Spanjaard was 16 seconden sneller dan de Chileen Pablo Quintanilla (Honda). De Amerikaan Skyler Howes (Husqvarna) eindigde als derde op 1’05. De Australiër Daniel Sanders (GasGas) finishte als achtste op 4’07 en blijft leider.

De Portugees Joaquim Rodriques (Hero), na drie etappes zestiende in de stand, kwam ten val en werd met een blessure aan het linkerbeen naar het ziekenhuis in Ha’il gebracht. Zijn Dakar zit erop. Vorig jaar bezorgde hij constructeur Hero de allereerste etappezege in een Dakar die hij als veertiende beëindigde. Ook Mason Klein (KTM) kende pech. Na 95 kilometer stak de Amerikaan nog zijn hand uit naar een tweede etappezege, maar na 380 kilometer moest hij stoppen met een technisch probleem. Hij verloor zo’n tien minuten. Pablo Quintanilla nam de leiding over. De Chileen ging vol voor winst, maar moest uiteindelijk Barreda Bort laten voorgaan.

Net als dinsdag werden er bonussen uitgedeeld voor de eerste drie rijders die het parcours moesten openen. Na 211 kilometer verzamelde Klein 2’39” aan bonus die bij zijn eindtijd in vermindering mag worden gebracht. Howes mag 3’35” in rekening brengen. Sanders heeft 3’58” te goed.

In de stand heeft Sanders een voorsprong van 5’33” op Howes. De Argentijn Kevin Benavides (KTM), zevende in de etappe, is derde op 6’05”. Klein zakte na zijn technisch probleem weg naar de zesde plaats en volgt nu op 12’05” van Sanders.

Jérome Martiny (Husqvarna) is nog onderweg. Aan het voorlaatste waypoint passeerde de Belg als 33ste.