Jennifer Lopez steekt exclusieve trouwfoto’s in haar jaaroverzicht: “2022 was een van de beste jaren tot nu toe”

In 2022 was er een maand die bijzonder opviel in het leven van Jennifer Lopez (53). In augustus stapte de zangeres namelijk met Ben Affleck in het huwelijksbootje, op een prachtige locatie in Georgia. Lopez deelde net voor haar huwelijk een kleine ‘sneak peak’ van haar jurk, maar tot afgelopen maandag was het voor fans gokken hoe huwelijk eraan toe ging. De popster deelde deze week een terugblik van het afgelopen jaar op Instagram, waar ze nooit eerder vertoonde beelden van het prachtige moment onthulde.