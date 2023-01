Testaankoop: “Winkelkar al bijna 20 procent duurder”

De prijzen in de supermarkt blijven nog altijd stijgen: zo is een winkelkar in december gemiddeld bijna 20 procent (19,67%) duurder geworden tegenover een jaar geleden. Dat heeft Testaankoop berekend, die het heeft over “de hoogste inflatie die ze ooit zag”. In november bedroeg de prijsstijging nog 18,11 procent.

De consumentenorganisatie vergelijkt op geregelde tijdstippen ongeveer 3.000 producten in zeven supermarktketens met de prijzen van een jaar geleden. Een gezin met twee personen betaalt nu gemiddeld 497 euro per maand in de supermarkt, of 82 euro meer dan een jaar geleden.

De algemene inflatie in België daalt, maar de inflatie van voeding gaat wel nog altijd in stijgende lijn, zegt Testaankoop. Dat werd eerder ook al bevestigd door de officiële data van Statbel, waarbij voeding alleen al in december 14,53 procent duurder is dan vorig jaar.

Grootste stijgers in de winkelkar van Testaankoop waren de voorbije maand spaghetti (+53%), diepvriesfrieten (+50%), aluminiumfolie (+47%), papierwaren zoals keukenpapier, wc-papier en zakdoekjes (+46%) en frituurolie (43%). Ook diepvriesproducten zijn nu opvallend duurder, klinkt het, gemiddeld kosten ze 23% meer dan een jaar geleden. Zuivel is over het algemeen 27% duurder, met uitschieters voor jonge (gouda)kaas (+41%), boter (+38%) en halfvolle melk (+30%). Eieren werden dan weer gemiddeld 29% duurder.

Slechts twee producten zijn in prijs gedaald tegenover vorig jaar, klinkt het: Granny Smith-appels werden 2% goedkoper en ook vochtige babydoekjes zijn iets goedkoper dan vorig jaar (-0,12%).

Om de hoge prijzen toch enigszins te verlichten, raadt de consumentenorganisatie aan om steeds de prijs per kilo of liter te vergelijken en ook te letten op promoties.