“Ik zal met jullie komen afrekenen”: twee ambulanciers arbeidsongeschikt na verbale agressie

De ambulanciers waren dinsdagavond omstreeks 20.45 uur uitgerukt naar de Jean Sobieskylaan in Laken voor een man die daar het slachtoffer was geworden van een steekpartij. “De twee ambulanciers probeerden de man te verzorgen, maar kregen onmiddellijk met verbale agressie te maken van de neergestoken man”, vertelt Eric Labourdette, vakbondsafgevaardigde van het VSOA. “Gelukkig was er politie aanwezig en werd de agressor door de aanwezige agenten meegenomen. Maar de agressor riep nog na dat hij nu wist waar de ambulanciers werkten en met hen zou afrekenen. De twee ambulancier waren in shock en trilden van de angst. Ze hebben vervolgens ook een klacht ingediend bij de politie en zijn in arbeidsongeschiktheid.”

