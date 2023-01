OPROEP. “Zij weet echt alles over mij.” Werd jouw collega je beste vriend(in)?

Net zoals hij tien jaar geleden deed na haar eerste journaal, bracht Riadh Bahri dinsdagavond roze champagne voor Hanne Decoutere tijdens Vrede op Aarde op één. Al jaren collega’s bij VRT zijn ze, maar bovenal beste vrienden. “Tien jaar nieuwsanker, dat is ook meer dan tien jaar vriendschap”, post Bahri een ode aan Hanne op Instagram. “Van geboortes en communies tot trouwfeesten. Van uren lang bellen. Samen lachen en huilen. Knuffelen en graag zien. Samen werken. En vrienden worden. Ze was de eerste die het hoorde toen ik mocht beginnen presenteren. Ze begon te snotteren. We hebben één keer ruzie gemaakt. Een paar maanden geleden. Via WhatsApp. Na twee dagen koppig afwachten plooiden we beiden en werden de plooien gladgestreken. Vriendschappen zijn zeldzaam in de media. Echte vriendschappen. Ik ben haar ‘Bahri beer’, zij is mijn ‘lelijkaard’. Zij weet echt alles over mij. En ik denk - neen ik weet - alles over haar. Een grenzeloos vertrouwen. We zijn zo hard verschillend en net daarom klikt het zo wonderwel. Bij ons is alles vanzelfsprekend. Hanne, ik zie je graag. Op naar de volgende tien jaar.”

