Frankrijk verbiedt online verkoop van paracetamol tot eind januari

De Franse regering heeft woensdag de online verkoop van medicijnen op basis van paracetamol tot 31 januari verboden omdat de moeilijkheden met de bevoorrading van deze vaak gebruikte pijnstiller aanhouden. Het regeringsbesluit is in het Franse Staatsblad verschenen.

“De spanningen rond medicijnen op basis van paracetamol blijven sinds ruim zes maanden voortduren”, vooral in varianten voor kinderen, zo staat in het besluit. “De verschillende maatregelen die de gezondheidsautoriteiten hebben genomen, hoe efficiënt ook, konden er tot nu toe geen einde aan maken.”

Sinds maanden vraagt het geneesmiddelenagentschap ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) aan de Franse apothekers om de verkoop van paracetamol per patiënt te rantsoeneren.

De Franse regering wijst in haar besluit op de verergering van de gezondheidstoestand in China, waar de coronagevallen exploderen na de plotse opheffing van de drastische coronabeperkingen. De Chinese regering heeft de export van paracetamol verboden, terwijl het land een groot deel van het actieve bestanddeel van het medicijn produceert voor laboratoria over de hele wereld.

Frankrijk en andere landen kampen momenteel met tekorten van verscheidene medicijnen, onder meer van antibiotica zoals amoxicilline.