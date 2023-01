Studenten bezorgen kinderen met beperking fijn vakantiekampje

In het Alkense dorpje Sint-Joris waren kinderen met een beperking in de kerstvakantie welkom op het KVG-kriebelkamp. Samen met hun broertjes, zusjes of vriendjes beleefden ze een fijne driedaagse.

In de vakanties is er een groot aanbod van activiteiten voor kinderen. Maar niet alle kinderen kunnen overal meedoen. Daarom zijn heel wat ouders heel blij dat hun kind met een beperking in Sint-Joris Alken naar het KVG-kriebelkamp kan gaan. Hier mogen ook de broertjes, zusjes of vriendjes meedoen, wat het nog leuker maakt.

Drie dagen lang werden de kinderen enthousiast geanimeerd door studenten die een pedagogische opleiding volgen. Door de kinderen te begeleiden op sportief en creatief vlak, doen de studenten heel wat ervaring op voor hun toekomstige job. De kinderen voelen zich thuis op de kampjes, zij zijn fier dat hun vaardigheden gewaardeerd worden. Dat ze in de paasvakantie willen terugkomen, betekent dat het weer een geslaagd kriebelkampje was.