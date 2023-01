Acteurs Pol Stas op de planken met zelfgeschreven toneelstuk

Een wellnessruimte. Hier binnen laten we de buitenwereld waar die hoort: buiten. Dat is zorg. Dat is zorgen. Drie vrouwen staan voor een keerpunt in hun leven en duwen de pauzeknop in. In hun zoektocht naar oplossingen vechten ze met de rust en de stilte. Zo ontmoeten ze elkaar en smeden ze een bondgenootschap dat hun relatie met de buitenwereld op losse schroeven zet. Schudden ze hun verleden van zich af en kiezen ze voor een nieuw leven of geven ze zich over aan de rust en roesten ze vast in een artificiële omgeving? Slagen ruimtes, gemaakt voor rust en helen, in hun opzet? Dit theaterstuk is eigen werk van theatergroep Pol Stas, ontstaan uit een cocreatie tussen regisseur en acteurs. Een primeur!

Cast: Kizzy Borgers, Annemie Coninckx, Riet Plevoets en Steve Michiels, regisseur: Alice Juliens

Wellbeingness, donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 2023 om 20.15 uur en zondag 29 januari 2023 om 15 uur in CC De Bogaard Club in Sint-Truiden, tickets: 12 euro, studenten 6 euro, groepen(+ 10 personen) 10 euro. 011/70.17.00 (CC De Bogaard, bereikbaar tussen 12 en 18 uur)