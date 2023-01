Met Wikiparfum krijg je online hulp bij het kiezen van een nieuw geurtje

Goed nieuws voor de fans van parfum. Sinds kort bestaat er zoiets als Wikiparfum, de encyclopedie voor duizenden verschillende geuren. Niet alleen krijg je heel wat informatie over je favoriete parfum, ook kan je een eigen geurprofiel opstellen.

Online op zoek gaan naar een nieuwe geur is een uitdaging want je kan je toekomstige parfum niet ruiken. En hoewel je dat op het nieuwe parfumplatform ‘Wikiparfum’ nog steeds niet kan, proberen ze je er wel zo goed mogelijk te informeren over de verschillende soorten parfum.

Niet alleen krijg je een gedetailleerde ingrediëntenlijst van je favoriete parfum, ook kan je een eigen geurprofiel aanmaken. Op basis van je huidige parfum krijg je een selectie van andere geuren die ook zouden passen bij je geurenpalet. Daarnaast krijg je ook informatie over hoe je een parfum moet aanbrengen en op welke manier je favoriete geur precies gemaakt wordt.