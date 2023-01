Angstaanjagende details over homejacking bij Mark Cavendish: “Overvaller dreigde hem neer te steken in bijzijn van zijn kinderen”

Tijdens de rechtszaak, die momenteel aan de gang is en zo’n twee weken zal duren, zijn details naar buiten gekomen over wat Mark Cavendish en zijn gezin hebben doorgemaakt tijdens de homejacking op 27 november 2021, omstreeks 2.35 uur ’s nachts. De rechter beschreef Cavendish als “een eerder succesvolle wielrenner”. De Brit reed toen voor Quick-Step en had in de zomer van 2021 vier Tourritten en de groene trui gewonnen.

Een van de overvallers dreigde ermee Cavendish neer te steken voor de ogen van zijn kinderen. De overvallers gingen uiteindelijk aan de haal met twee horloges, met een waarde van zo’n 350.000 en 450.000 euro.

Messen en bivakmutsen

Het koppel lag te slapen met hun driejarig zoontje tussen hen in toen ze beneden “mannenstemmen en voetstappen hoorden”.

Aangezien Cavendish nog last had van de verwondingen van zijn valpartij tijdens de Zesdaagse van Gent enkele dagen eerder – een klaplong en twee gebroken ribben – besloot zijn echtgenote Peta Todd te gaan kijken. Hun eerste idee was dat haar oudere zoon was opgestaan en iets omver had gelopen.

Maar Peta kwam in paniek teruggelopen en riep tegen Mark dat hij terug in de kamer moest gaan. Daar zocht hij een afstandsbediening om alarm te slaan. Maar drie overvallers kwamen de kamer binnengestormd, vielen Cavendish aan en geboden hem het alarm uit te zetten. Ze waren gewapend met lange messen en hadden bivakmutsen op. Een van hen dreigde ermee hem te zullen neersteken voor de ogen van zijn kinderen.

Peta Todd verborg hun driejarig zoontje onder een deken zodat hij de scène niet moest aanschouwen.

De kluis in de kamer ging niet open – er lag ook niets in – en uiteindelijk gingen de overvallers aan de haal met twee peperdure horloges van Richard Mille en een koffer van Louis Vuitton.

DNA-sporen

Een van de overvallers pakte de telefoon van Peta af toen ze probeerde de politie te bellen. Die telefoon zou hen de das omdoen. Ze lieten hem tijdens hun vlucht achter, maar er zaten DNA-sporen op van een overvaller die gekend was bij het gerecht.

In totaal waren vier overvallers te zien op de bewakingscamera’s. Cavendish schreef destijds op Instagram dat de overval “een nachtmerrie” was geweest voor hem en zijn familie.