OPROEP. Vier jij Driekoningen nog: zingend langs de deuren of met koningtaart?

Vrijdag is het Driekoningen. De meeste mensen gooien dan hun kerstboom buiten, maar vier je het ook nog volgens de tradities: zingend langs de deuren of met een koningtaart?

De Wijzen uit het Oosten brachten op 6 januari geschenken voor de geboorte van Jezus, twaalf dagen na Kerstnacht. Nog altijd gaan kinderen, verkleed in groepjes van drie, zingend de straat op. Als beloning voor het zingen krijgen ze snoep of een centje.

Een andere traditie op Driekoningen is de koningtaart, waar een boon in wordt verstopt. Wie de boon in zijn stukje taart vindt, is de koning van de dag, en de baas in huis.

