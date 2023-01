Bijna 100 natuurlijke aardbevingen in en rond België vorig jaar

In 2022 deden zich 99 natuurlijke aardbevingen voor in België of in de buurt van België. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB). Vier aardbevingen werden door de bevolking gevoeld op Belgisch grondgebied.

Op het Belgische grondgebied gebeurden er 17 natuurlijke aardbevingen en ten minste 38 geïnduceerde aardbevingen. De grootste aardbeving vond plaats op 16 november 2022 in Dessel en had een lokale magnitude van 2,1. Dit was een geïnduceerde aardbeving die veroorzaakt werd door geothermische activiteiten. Deze werd gevoeld door de lokale bevolking in de gemeenten Dessel, Mol en Retie die spontaan de online vragenlijst “Heeft U een aardbeving gevoeld?” op Seismologie.be beantwoordde. Daarnaast werden in België in 2022 door de bevolking nog drie andere aardbevingen zwak gevoeld in Itter, Waimes en Dessel.

De KSB heeft vorig jaar ook 40 geïnduceerde gebeurtenissen gemeten, 469 ontploffingen in steengroeven en er werden ten minste 14 gecontroleerde ontploffingen op zee uitgevoerd door de Belgische, Nederlandse of Franse Zeemacht om oude bommen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog te vernietigen.

In 2021 vonden in en rond België nog 257 aardbevingen plaats. Dit grotere aantal hield verband met een seismische zwerm in de buurt van het dorp Rott in Duitsland, 14 kilometer ten noordoosten van Eupen. De grootste aardbevingen die in 2021 op Belgisch grondgebied werden geregistreerd, deden zich voor op 20 juni 2021 in Dampremy bij Charleroi en op 28 augustus 2021 in Baelen bij Eupen. Beide gebeurtenissen hadden een lokale magnitude van 1,7 en werden niet gevoeld door de plaatselijke bevolking.