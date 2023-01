CEO Primark: “Een webshop komt er niet”

We mogen dan wel in een digitaal tijdperk leven, toch wil de CEO van Primark niet weten van een webshop. Dat heeft George Weston zelf gezegd in een interview met de Financial Times.

Lien Lammens Bron: Financial Times

In een wereld waarin we steeds vaker het internet afspeuren naar koopjes wil de CEO van de Ierse winkelketen niet weten van een webshop. George Weston wil de keten vooral in de markt blijven zetten als een fysieke winkel omdat hun aanbod daar beter tot hun recht zou komen dan online.

En dan is er nog het financiële plaatje. Volgens de CEO zou het inrichten van een complete webshop waarbij de aankopen thuis geleverd worden, te veel snijden in hun marge. “En op de koop toe zouden we een van de vele aanbieders van leuke spulletjes worden.”

Kortom: een webshop zit er niet aan te komen. Een cadeaukaart van de winkelketen aankopen kan dan wel weer online.