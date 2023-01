Broer van in 1994 verdwenen Kim en Ken over onopgeloste zaak: “Dit verdriet draag ik mijn hele leven mee”

Exact 29 jaar geleden verdwenen Kim (11) en Ken (8) Heyrman in Antwerpen. Het lichaam van Kim werd zwaar toegetakeld teruggevonden, kleine Ken is tot op heden vermist. Hun verdwijning werd één van de meest spraakmakende cold cases in Antwerpen. “Het verdriet dat ik mijn oudere broer en zus nooit echt heb leren kennen, draag ik mijn hele leven mee”, vertelt hun jongere broer Axl Bauwens (30), die nu in Tessenderlo woont, voor het eerst.