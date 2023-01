Ze deed álles voor haar olympische droom, maar op de Spelen in Tokio stortte atlete Hanne Maudens (25) in elkaar: “Het ging niet meer in mijn hoofd”

Hanne Maudens aan de kerk in Wetteren-Overbeke, waar ze opgroeide: “Iedereen nam het mij kwalijk dat ik in Tokio niet deelnam aan de zevenkamp. Maar het gíng niet meer in mijn hoofd.” — © lvi

Wetteren

2022 was een bewogen jaar voor de Wetterse atlete Hanne Maudens. Een gevecht tegen de depressie die al in haar hoofd sluimerde tijdens de Olympische Spelen van het jaar voordien. Ze kwalificeerde zich toen tot twee keer toe, maar in haar hotelkamer in Tokio werd het donker in haar hoofd. “Het was verschrikkelijk. Maar niemand wist wat er met mij aan de hand was.”