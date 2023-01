Fans bezorgd om “onherkenbaar magere” Khloé Kardashian

De 38-jarige celebrity gebruikt hiervoor een beeld uit een fotoshoot voor een interview met het lifestylemagazine Sorbet, een tijdschrift uit de Verenigde Arabische Emiraten dat vier keer per jaar verschijnt. Op de foto poseert de ster uit ‘Keeping Up with the Kardashians’ in een wit topje en een fonkelende, gouden minirok van het Italiaanse modehuis Prada. Ook een gouden armband mag niet ontbreken.

Volgers laten weten dat Khloé Kardashian er opvallend mager uitziet op de beelden, verwijzend naar haar dunne armen en uitstekende ribben die te zien zijn. “Khloé ziet er zo klein uit”, schrijft een fan in een chatroom op Reddit, “kijk toch naar haar armen!” Iemand anders noemt de vrouw, die de voorbije jaren bijna 30 kilogram is afgevallen, “onherkenbaar”. Nog anderen menen dat de beelden zwaar gefotoshopt zijn. “Het ziet er niet eens echt uit”, merkt iemand op.

Khloé pronkt ook met haar lange benen op een foto van zichzelf liggend op een stoel in een gouden kleedje, voorzien van bijpassende gouden hakken.