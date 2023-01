Schietpartij in drugsmilieu levert ex-speler KV Oostende vier jaar cel op

De rechtbank in Antwerpen heeft twee Brusselaars veroordeeld tot vier en vijf jaar cel voor een schietpartij in het drugsmilieu waarbij een woning in Berchem verschillende keren beschoten werd.

De zaak draaide om de aanslag van 23 op 24 mei 2022 in de Baron De Catersstraat in Berchem. Die nacht stopte een Audi A4 in de straat, waarna een man uitstapte en vier keer vuurde in de richting van enkele huizen. Het vermoedelijke doelwit was een lid van een bekende Turkse familie uit Berchem. Het slachtoffer zou actief zijn in de wereld van de internationale drugshandel.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) stond de Audi A4 ingeschreven op naar van Alvin S., een jongeman die nog heeft gevoetbald bij de beloften van KV Oostende en die ook enkele oefenwedstrijden met de eerste ploeg afwerkte. Het onderzoek wees uit dat Alvin S. die bewuste nacht als chauffeur had gefungeerd voor Abraham Y. Hoewel S. beweerde niet te weten waarom die naar Berchem moest, was hij naast chauffeur ook cameraman van dienst. De ex-voetballer filmde de schietpartij zodat Y. het bewijs kon doorsturen naar zijn opdrachtgever.

Alvin S. bekende zijn rol in het verhaal, schutter Abraham Y. op zijn beurt bleef ontkennen en beweerde dat S. hem in diskrediet wilde brengen. De rechtbank oordeelde dat beide mannen schuldig zijn, schutter Y. kreeg woensdag vijf jaar cel, chauffeur S. moet vier jaar de gevangenis in.