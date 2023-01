Aantal bevallingen in Vlaanderen gedaald in 2022

In 2022 werden 60.525 ziekenhuisbevallingen opgetekend. In vergelijking met de cijfers van 2021 is dit een daling van 2.322 bevallingen of 3,7 procent. Dat blijkt uit een raming van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE).

Het aantal ziekenhuisbevallingen daalde in 2022 in alle Vlaamse provincies en benadert het aantal ziekenhuisbevallingen van 2020. De relatieve daling is het grootst in Oost-Vlaanderen (- 5,6%) en Antwerpen (- 4,5%). In Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen gaat het om een beperktere daling van respectievelijk 2,5 procent en 2 procent. In Limburg was er een afname van 1,3 procent.

Het afgelopen decennium is er een duidelijke daling van het aantal bevallingen in Vlaanderen. In 2022 werden 7,6 procent minder ziekenhuisbevallingen opgetekend ten opzichte van 2013.

Bij aanvang van het nieuwe jaar voert het SPE naar jaarlijkse gewoonte en in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, een voorlopige telling uit van het totale aantal bevallingen binnen de 57 materniteiten van het Vlaams Gewest en het UZ Brussel.