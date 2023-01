LIVE. Terreurproces over aanslagen in Zaventem en Maalbeek is aan de gang: volg alles hier

Abrini: "In Parijs werden we gerespecteerd, hier worden we behandeld als dieren"

"In Parijs werden we gerespecteerd en kwamen we sereen op ons proces aan, hier worden behandeld als dieren." Dat heeft Mohamed Abrini gezegd op het kort geding dat zes beschuldigden hebben ingesteld tegen de Belgische staat. "In Parijs werd alles gedaan om ons in goede omstandigheden op het proces te krijgen, hier wordt al hysterisch gedaan over een balpen en slaat de politie al in paniek als ik aan mijn enkel krab."



"Maskerade, hysterie, paranoia, dat zijn de woorden die bij me opkomen", zei Abrini. "In Parijs waren er geen naaktfouilles, kregen we geen blinddoek aan, was er geen luide muziek. Hier lijkt het alsof de politie ons wil vernederen, en worden we behandeld als dieren. We worden in onze cel al gefouilleerd door de cipiers, nadien gaan we door een metaaldetector. Welk mes zou ik dan kunnen bij hebben, als ik alleen maar plastic bestek krijg?"



"We weten dat we hier een strenge straf gaan krijgen, we weten dat we hier niets meer te winnen of te verliezen hebben", ging Abrini verder. "We willen alleen in alle sereniteit ons verhaal kunnen doen, en antwoorden op de vragen van de slachtoffers."