“The Greek Freak” imponeert in de NBA: Giannis Antetokounmpo scoort 55 punten voor de Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo heeft in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA een recordaantal van 55 punten gescoord in de zege van Milwaukee tegen Washington (123-113). Boston, leider in de Eastern Conference, kreeg een pak slaag van laagvlieger Oklahoma City (150-117).

De ‘Greek Freak’ blijft oppermachtig aan het begin van het nieuwe jaar: na respectievelijk 45 en 43 punten tegen Chicago en Minnesota om 2022 af te sluiten, overschreed hij tegen de Wizards de kaap van de vijftig punten. Met 55 punten zette hij een persoonlijk record neer.

“Ik probeerde de juiste beslissingen te nemen, de hele tijd agressief te basketten, en er voor het team alles aan te doen om te winnen”, zei Antetokounmpo na zijn nieuwe glansprestatie. “Ik werk hard. Veel mensen vinden mijn spel saai, maar ik doe er alles aan om beter te worden.”

De zege houdt Milwaukee op de derde plaats in het oosten en verkleint voor de Bucks de kloof met runner-up Brooklyn, dat zonder te spelen een goede zaak deed. Koploper Boston verloor immers verrassend van Oklahoma, dat in het westen pas op de twaalfde plaats staat en het bovendien moest stellen zonder zijn beste speler, Shai Gilgeous-Alexander, die ziek was. In zijn afwezigheid was het Josh Giddey (25 punten) die OKC naar een nieuw clubrecord van gescoorde punten in één wedstrijd leidde, sinds de verhuizing uit Seattle in het seizoen 2008/09. Jaylen Brown (29 punten) en Jayson Tatum (27 punten) konden het verschil voor de Celtics niet maken.

In de derde partij van dinsdag haalde Sacramento het nipt tegen Utah (117-115), dankzij 37 punten van De’Aaron Fox. Lauri Markkanen kwam bij Utah tot 28 punten. Utah leek on the buzzer nog verlengingen af te dwingen, maar na een review werd die score toch afgekeurd.