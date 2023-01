VIDEO. Wil iemand Cristiano Ronaldo vertellen dat hij in Saudi-Arabië tekende? “Naar Zuid-Afrika komen, is niet het einde”

Het is nog wat wennen voor Cristiano Ronaldo dat hij de komende jaren in Saudi-Arabië zal voetballen. Bij zijn voorstelling bij Al-Nassr versprak de 37-jarige Portugees zich en had hij het over Zuid-Afrika in plaats van Saudi-Arabië. In Zuid-Afrika konden ze er alvast om lachen. “Je bent hier altijd welkom”, schreef South Afrika Tourism op Twitter.