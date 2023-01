Prins Laurent deelt beste wensen met nieuw familiekiekje

Laurent poseert voor de gelegenheid samen met zijn echtgenote prinses Claire (48). Naast het echtpaar zien we op de foto, die gemaakt is op de huwelijksdag van prinses Maria Laura, ook nog hun drie kinderen: hun dochter Louise (18) en de tweeling Aymeric en Nicolas (17). “Prins Laurent en zijn gezin wenst iedereen een mooi en gelukkig 2023”, klinkt het in de beste wensen van prins Laurent, die het welzijn van dieren hoog het in vaandel draagt.

Laurent en Claire schermen hun kinderen af van de media, maar ter gelegenheid van de viering van de 18de verjaardag van Louise verklaarde haar vader vorig jaar dat zijn oudste dochter “is als een herdershond, die mensen samenbrengt”. Het oudste kind van prins Laurent vormt een bondgenootschap met kroonprinses Elisabeth, om hun vaders Laurent en Filip dichter bij elkaar te brengen. Op dit moment studeert ze aan de universiteit van Maastricht Liberal Arts and Sciences.